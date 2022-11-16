Події

11:00 16.11.2022

Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

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Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

Лише Росія своїми ракетними атаками винна у погрозах та ексцесах в інших країнах, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У такий спосіб він прокоментував повідомлення про те, що ракети, які упали у вівторок у Польщі й спричинили загибель двох людей, могли бути зенітними українськими.

"На мій погляд, потрібно дотримуватись лише однієї логіки. Війну розв'язала та веде Росія. Росія масово атакує крилатими ракетами Україну. Росія перетворила східну частину європейського континенту на непередбачуване поле бою. Намір, засоби виконання, ризики, ескалація - все це лише Росія. І тут не може бути жодних інших пояснень будь-яким ексцесам із ракетами", - йдеться у коментарі Подоляка.

"Тому коли країна-агресор завдає навмисного масованого ракетного удару по всій території великої країни на європейському континенті своєю застарілою радянською зброєю (ракети класу Х), трагедія рано чи пізно відбувається і на територіях інших держав", - зазначив він.

Ба більше, нагадав Подоляк, "російські ракети чи їхні уламки вже неодноразово падали у прикордонних зонах. Не бачу жодного сенсу уникати цієї простої логіки - тільки Росія своїми ракетними атаками винна в погрозах та ексцесах в інших країнах".

Теги: #обстріли #подоляк

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