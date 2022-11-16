Прем'єр міністр Нідерландів про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не ракетні удари РФ по Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголошує, що ракета не впала б на території Польщі, якби РФ не завдавала ракетних ударів по Україні.

У своєму твіттері у вівторок прем'єр-міністр Нідерландів згадав зустріч лідерів країн G7 і НАТО у зв'язку з інцидентом у Польщі та наголосив: "Ми єдині в нашій заяві про те, що спочатку необхідно встановити факти і, отже, підтримати розслідування Польщі".

При цьому Рютте зазначив: "Одне очевидно: цього не сталося б, якби не жахливі російські ракетні атаки по Україні".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті проти російської агресії", - додав прем'єр-міністр Нідерландів.