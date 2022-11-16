Події

10:22 16.11.2022

Прем'єр міністр Нідерландів про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не ракетні удари РФ по Україні

1 хв читати
Прем'єр міністр Нідерландів про падіння ракети в Польщі: цього не сталося б, якби не ракетні удари РФ по Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголошує, що ракета не впала б на території Польщі, якби РФ не завдавала ракетних ударів по Україні.

У своєму твіттері у вівторок прем'єр-міністр Нідерландів згадав зустріч лідерів країн G7 і НАТО у зв'язку з інцидентом у Польщі та наголосив: "Ми єдині в нашій заяві про те, що спочатку необхідно встановити факти і, отже, підтримати розслідування Польщі".

При цьому Рютте зазначив: "Одне очевидно: цього не сталося б, якби не жахливі російські ракетні атаки по Україні".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті проти російської агресії", - додав прем'єр-міністр Нідерландів.

 

Теги: #нідерланди #рютте

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:53 15.11.2022
Глава МЗС Нідерландів зі сховища: На обстріли РФ може бути лише одна відповідь - продовжувати підтримувати Україну

Глава МЗС Нідерландів зі сховища: На обстріли РФ може бути лише одна відповідь - продовжувати підтримувати Україну

11:43 12.11.2022
Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

Нідерланди нададуть додатково €110 млн для допомоги Україні з електропостачанням

19:05 11.11.2022
Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро

Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більш ніж 200 млн євро

21:15 10.11.2022
Нідерланди внесуть 100 млн євро до очолюваного Великою Британією фонду підтримки України

Нідерланди внесуть 100 млн євро до очолюваного Великою Британією фонду підтримки України

19:16 09.11.2022
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту територій України та відновлення її енергетичної інфраструктури

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів подальшу співпрацю щодо захисту територій України та відновлення її енергетичної інфраструктури

19:15 04.11.2022
Нідерланди нададуть Україні черговий пакет допомоги на 120 млн євро

Нідерланди нададуть Україні черговий пакет допомоги на 120 млн євро

19:04 20.10.2022
Кулеба вітає рішення Палати представників Нідерландів про створення спецтрибуналу у справі про російську агресію проти України

Кулеба вітає рішення Палати представників Нідерландів про створення спецтрибуналу у справі про російську агресію проти України

18:27 20.10.2022
Парламент Нідерландів проголосував за створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

Парламент Нідерландів проголосував за створення спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України

22:10 19.10.2022
Тимошенко закликав Нідерланди допомогти Україні у подоланні наслідків російських атак на об'єкти критичної інфраструктури

Тимошенко закликав Нідерланди допомогти Україні у подоланні наслідків російських атак на об'єкти критичної інфраструктури

07:09 14.10.2022
Нідерланди виділять Україні додатково EUR70 млн допомоги на зиму

Нідерланди виділять Україні додатково EUR70 млн допомоги на зиму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Більшість абонентів підключено до енергомережі - Зеленський

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника

Україні потрібно підготуватися щонайменше до кількох важких днів із енергопостачанням

ОСТАННЄ

Керівник СБУ: Працюємо над встановленням обставин і конкретних виконавців ракетних ударів по Україні

Росія своїми ракетними атаками винна в ексцесах в інших країнах – Подоляк

На Харківщині відновлено електропостачання більшості споживачів – Синєгубов

Ворожу атаку на критичну інфраструктуру Києва у вівторок було зупинено силами ППО - Кличко

Блінкен і Кулеба обговорили вибух на сході Польщі

Київ та низка областей підключені до енергопостачання, відновлювальні роботи у інших регіонах тривають – К. Тимошенко

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

Лідери НАТО та G7 на полях саміту G20 на Балі заявили, що засуджують "варварські ракетні удари" РФ по Україні та пропонують Польщі допомогу у розслідуванні вибухів

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА