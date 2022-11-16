Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 635,9 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 635 млн 903 тис. 540, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 612 тис. 733 особи.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 98 млн 86 тис. 72 та 1 млн 75 тис. 88.

Індія - 44 млн 667 тис. 900 та 530 тис. 535.

Франція - 37 млн 403 тис. 757 та 158 тис. 981.

Бразилія - 34 млн 908 тис. 198 та 688 тис. 656.

Німеччина - 36 млн 119 тис. 184 та 156 тис. 30.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок середи становив 849,1. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 287 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 408, у Бразилії – 3 тис. 198, у Німеччині – 1 тис. 860.