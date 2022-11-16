Події

08:56 16.11.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 635,9 млн

1 хв читати
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 635,9 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 635 млн 903 тис. 540, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 612 тис. 733 особи.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих та померлих від наслідків зараження склала:

США - 98 млн 86 тис. 72 та 1 млн 75 тис. 88.

Індія - 44 млн 667 тис. 900 та 530 тис. 535.

Франція - 37 млн 403 тис. 757 та 158 тис. 981.

Бразилія - 34 млн 908 тис. 198 та 688 тис. 656.

Німеччина - 36 млн 119 тис. 184 та 156 тис. 30.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок середи становив 849,1. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 287 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 408, у Бразилії – 3 тис. 198, у Німеччині – 1 тис. 860.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 15.11.2022
Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі 10

Із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі 10

10:16 15.11.2022
Новий варіант коронавірусу зафіксовано в Канаді

Новий варіант коронавірусу зафіксовано в Канаді

08:43 12.11.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634,7 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634,7 млн

08:26 11.11.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 634 млн

07:44 11.11.2022
Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

Apple залишився найдорожчим брендом у світі, Microsoft випередив Amazon

20:43 08.11.2022
Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

08:34 08.11.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 632,9 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 632,9 млн

20:37 07.11.2022
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд

20:00 05.11.2022
Чистий відтік з України скоротився цього тижня до 5 тис. – Держприкордонслужба

Чистий відтік з України скоротився цього тижня до 5 тис. – Держприкордонслужба

21:12 02.11.2022
Куратор України у МВФ Джулі Козак стане директором із комунікацій фонду

Куратор України у МВФ Джулі Козак стане директором із комунікацій фонду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі дев’яти населених пунктів у Донецькій області, завдали 17 ударів по позиціях противника

За добу ворог завдав 43 авіаудари та здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ, випустив понад 100 ракет та ударних безпілотників

На територію Польщі впала ракета російського виробництва – польське МЗС

Генсек НАТО скликає екстрену нараду послів

Весь світ має бути повністю захищений від терористичної Росії - Зеленський

ОСТАННЄ

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

У Львові відновили електропостачання майже у всьому місті

Кількість воєнних злочинів, зареєстрованих від початку деокупаційних заходів на Харківщині, наближається до трьох тисяч

Енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури Києва відновлено

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області одна людина загинула, семеро отримали поранення

США запровадили санкції проти виробників іранських дронів та транспортувальників їх до РФ – Маркарова

Трамп подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти США під час виборів 2024 року

На Львівщині відновлюють подачу електрики

У Львові відновлюють подачу електрики

Через обстріл можуть бути перебої в роботі інформресурсів Держмитслужби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА