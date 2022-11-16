Події

08:51 16.11.2022

Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

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Байден запропонував Польщі допомогу у розслідуванні причин вибуху на польсько-українському кордоні

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з польським колегою Анджеєм Дудою заявив про готовність Сполучених Штатів допомогти у розслідуванні причин вибуху в Польщі неподалік кордону з Україною, повідомив Білий дім.

"Президент Байден заявив про повну підтримку з боку США та запропонував допомогу у розслідуванні", - йдеться у повідомленні.

Він також "підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів НАТО", - зазначив Білий дім.

Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року збройними силами Російської Федерації було здійснено черговий тривалий масований обстріл усієї території України та її об'єктів критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводов Хрубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, у результаті загинули двоє громадян Республіки Польща.

 

 

Теги: #сша #президент #польща #допомога

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