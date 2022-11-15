Ситуація досить складна, але контрольована – глава Міненерго за підсумками екстреного селектора

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів екстрену селекторну нараду щодо ситуації в енергетичному секторі після сьогоднішньої російської атаки на об'єкти енергетичної системи України.

"Ситуація досить складна, але контрольована. Вже маємо відновлення електропостачання як невеликих населених пунктів, так і обласних центрів... Водночас маємо бути готовими до будь-яких подальших дій ворога. Спільно тримаємо наш енергетичний фронт!" – наводяться слова міністра у пресрелізі увечері у вівторок.

Згідно з ним, участь у нараді взяли представники генерувальних компаній, операторів системи розподілу та передачі, газотранспортної системи, ПСГ та газорозподільних мереж, газо- та вугледобувних підприємств.

Представники енергетичних компаній поінформували міністра про попередні оцінки наслідків російських обстрілів. Зафіксовано значні ушкодження як об'єктів генерації, так і систем передачі. Знеструмлено значну кількість споживачів, зокрема частково знеструмлено низку обласних центрів, зазначається у повідомленні.

Учасники наради зазначили, що вже розпочалися ремонтні та відновлювальні роботи на тих об'єктах, де це можливо. Також триває робота з підйому шахтарів на тих вугледобувних підприємствах, які були знеструмлені внаслідок російських обстрілів. Загрози життю гірників немає, наголосили в міністерстві.