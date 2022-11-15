Україна зберігає управління енергосистемою, незважаючи на всю критичність ситуації після обстрілу

Енергосистема України, незважаючи на наймасштабніший з початку війни обстріл, зберігає керованість, а енергетики роблять усе можливе для відновлення енергопостачання, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ситуація серйозна, найбільш серйозна за всю історію, але ми зберігаємо управління системою. Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об'єкти по всій країні. Від початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу близько ста ракет, кожна з яких летіла з метою занурити Україну у темряву", - написав Кудрицький на своїй фейсбук-сторінці у вівторок увечері.

При цьому він зазначив, що головне завдання "Укренерго" наразі зберегти керованість енергосистеми надалі.

Водночас він звернув увагу, що ворожу атаку здійснено з цинічним розрахунком – під час початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче впоратися з навантаженням.

Проте, за його словами, енергетики вже працюють над тим, щоб забезпечити енергопостачання, і саме для цього застосовують аварійні відключення.

"Якщо ми застосовуємо аварійні відключення, значить система все ще керована. Ми захищаємо від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", - наголосив глава системного оператора, додавши, що енергетики відновлюватимуть електроживлення настільки швидко, наскільки дозволять сили.

При цьому він закликав набирати запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони.

"Це дасть нам час робити свою роботу: задіяти резервні схеми постачання, тримати баланс в енергомережі", - пояснив він.

При цьому він наголосив, що немає жодної країни у світі, здатної підготуватися до ракетних ударів такого масштабу, але Україна вистоїть.