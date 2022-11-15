Події

20:40 15.11.2022

Навчальні заклади Київщини до кінця тижня переведені на дистанційне навчання

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Навчальні заклади Київщини до кінця тижня переведені на дистанційне навчання

Усі навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Таке рішення було ухвалено з урахуванням ситуації з безпекою в області у зв'язку з масованими ракетними атаками, які сталися 15 листопада", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що про інші зміни в навчальному процесі ОВА інформуватиме додатково.

"Закликаємо мешканців Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе й близьких", - підсумували в обладміністрації.

 

 

 

Теги: #навчання #переведення #київська

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