Навчальні заклади Київщини до кінця тижня переведені на дистанційне навчання

Усі навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Таке рішення було ухвалено з урахуванням ситуації з безпекою в області у зв'язку з масованими ракетними атаками, які сталися 15 листопада", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що про інші зміни в навчальному процесі ОВА інформуватиме додатково.

"Закликаємо мешканців Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Бережіть себе й близьких", - підсумували в обладміністрації.