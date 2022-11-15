"Армія відновлення" залучила першу тисячу безробітних

До суспільно корисних робіт у "Армію відновлення" було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного, свідчать оперативні дані Державної служби зайнятості, опубліковані на сайті Міністерства економіки у вівторок.

"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи" - цитує заступницю міністра Тетяну Бережну пресслужба міністерства.

За інформацією відомства, наразі до суспільно корисних робіт залучили безробітних у п'яти областях України: Сумській (499 безробітних), Київській (209), Чернігівській (176), Донецькій (107) та Полтавській області (45).

"Поки це відносно невеликі цифри, адже загалом у центрах зайнятості на кінець жовтня було зареєстровано близько 270 тисяч осіб, які мають статус безробітних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт також у Рівненській та Волинській областях.

За даними Мінекономіки, обсяг фінансування таких робіт становив 20,2 млн грн.

Уточнюється, що види суспільно корисних робіт, залежно від регіону, можуть відрізнятися. Найчастіше людей залучають до зміцнення дамб та розчищення узбережжя біля водойм та річок, заготівлю дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень під укриття, роботу з гуманітарною допомогою та ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери.

У міністерстві нагадали, що участь у суспільно-корисних роботах з боку безробітних добровільна. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, такі роботи можуть бути додатково профінансовані з обласних бюджетів.