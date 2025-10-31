Інтерфакс-Україна
20:41 31.10.2025

Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень, зокрема зброї для України.

"Провів сьогодні кілька нарад по активності зовнішньополітичній на наступний тиждень. Це стосується зброї для України, фінансів та наших з вами спільних політичних результатів у відносинах України з Євросоюзом", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

"Працюємо, щоб були для України хороші новини і це буде, я впевнений", - додав він.

 

