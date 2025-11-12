Інтерфакс-Україна
Події
16:03 12.11.2025

Stadium Family тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Міндічем

1 хв читати
Stadium Family тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Міндічем
Фото: https://t.me/stadium_family

Творче об'єднання Stadium Family заявляє, що тимчасово припиняє роботу через скандал із співвласником Тимуром Міндічем, який виявився учасником схеми масштабної корупції у сфері енергетики та виїхав за кордон.

"Хочемо поговорити з вами про ситуацію, яка сталася зі співвласником нашого каналу. Ми займалися завжди виробництвом розважального контенту, не політичного, тому ці події не мають жодного відношення до жодного з резидентів, сценаристів та технічної групи каналу. Наразі ми припиняємо роботу свого каналу на невизначений час", - йдеться в повідомленні проекту в соціальних мережах.

Stadium Family створює гумористичний контент на платформі YouTube. Зокрема, серед популярних форматів такі шоу: "Мафія", "Шпигун", "Батли" і "Розряд".

Згідно з даними YouControl, Міндіч є одним з двох співзасновників ТОВ "Стедіум фемілі". Зокрема, він є власником 75% компанії, а решти 25% - комік Володимир Мартинець.

Як повідомлялося, Студія "Кварталу 95" заявила, що події навколо бізнесмена та співвласника студії Тимура Міндіча не мають стосунку до діяльності студії.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.

Теги: #міндіч #робота #stadium_family

