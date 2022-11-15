Події

19:58 15.11.2022

Атаки РФ не зламають волю України, США будуть поряд - Блінкен

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Атаки РФ не зламають волю України, США будуть поряд - Блінкен

Ракетні обстріли РФ не зламають волю українського керівництва до справедливого завершення війни і США підтримають його у цьому, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він знову продемонстрував лідерство, ясно давши зрозуміти, що готовий до дипломатичних дій, спрямованих на справедливе припинення війни, розпочатої Росією. Відповіддю Росії стала нова хвиля ракет. Ці атаки не зламають волю України - ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - написав Блінкен у твіттері у вівторок увечері.

 

Теги: #сша #допомога #обстріл

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