Події

13:08 15.11.2022

В Україні найближчі дві доби помірні опади з мокрим снігом

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В Україні найближчі дві доби помірні опади з мокрим снігом

У середу, 16 листопада, у західних та північних областях України вночі невеликий, удень помірний дощ, на півночі країни та в Карпатах із мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів, удень у центральних і східних областях невеликий дощ.

Уночі та вранці в південній частині туман (на решті території країни місцями). Удень у північно-східних областях місцями налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний із переходом у північній частині країни та центральних областях на східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу. Удень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12 °.

У Києві без істотних опадів, удень помірний дощ. Вітер південно-західний із переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 16 листопада в Києві була зафіксована у 2002 році і становила 18,0° тепла, найнижча вночі – 13,4° нижче за нуль у 1896 році.

У четвер, 17 листопада, у західних, північних та місцевих центральних областях уночі помірний, удень місцями невеликий мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території опади переважно у вигляді дощу, температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° (у Криму 10-15°).

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-18 м/с.

У Києві вночі помірний, удень місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-2° тепла. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, 17 листопада пориви 15-18 м/с.

Теги: #укргідрометцентр

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