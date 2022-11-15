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12:27 15.11.2022

Голова Нацполіції: Поліція має інформацію про щонайменше три катівні на Херсонщині

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Голова Нацполіції: Поліція має інформацію про щонайменше три катівні на Херсонщині

Поліція має інформацію від місцевих жителів про щонайменше три катівні, облаштовані окупантами в Херсоні та області, після розмінування розпочнуться слідчі дії, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Безпосередньо в Херсоні на сьогодні працює 500 працівників поліції, ще близько 300 працюють на всій території деокупованої території Херсонської області", - сказав голова Нацполіції в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, найближчого тижня, після розмінування територій та визначення пріоритетів у роботі поліції, поліцейський контингент у регіоні буде збільшено щонайменше до 2 тисяч осіб. "Це і працівники Головного управління поліції в Херсонській області, і зведені загони з інших регіонів нашої країни, які вже мають досвід роботи на деокупованих територіях", - додав він.

Він також зазначив, що на сьогодні працюють 23 автопатрулі на деокупованих територіях, поліцейські працюють на 25 блокпостах у Херсоні та Херсонській області.

Також Клименко повідомив, що Нацполіція вже зафіксувала 414 фактів вчинення окупантами воєнних злочинів. Зокрема, за його словами, встановлено три місця, де, можливо, окупанти облаштували катівні. "Наразі відбувається розмінування. Після цього, гадаю, вже сьогодні, розпочнуться слідчі дії в цих місцях… ми маємо докази, свідчення місцевих громадян, що там, можливо, утримували та катували наших людей", - наголосив він.

Теги: #херсон #поліція #катівня

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