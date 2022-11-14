У Києві у вівторок застосовуватимуть погодинні відключення

У Києві на вівторок, 15 листопада, плануються погодинні графіки відключення електроенергії, без аварійних, повідомив керівник постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"Завтра очікуємо бути в місті за графіком. Попередні обмеження дозволяють це", – написав Коваленко у своєму фейсбуці в понеділок увечері.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на великі очікування, у Києві з відключенням електроенергії без суттєвих змін, однак проміжки відключення стали коротшими.

"За вказівкою "Укренерго" у Києві були обмеження на 257 МВт (приблизно п'ята частина споживання – ЕР). У стабілізаційних графіках відключали 952 418 клієнтів, але на коротші проміжки часу, ніж це було раніше. І це невеликий, але позитив", – звернув увагу Коваленко.

Водночас, за його словами, не варто розраховувати на скасування графіків обмежень, зокрема і через зниження температури.

"Зима близько, навантаження зростають, і потрібно готуватися, що вона буде непроста. Зі зменшенням температури на вулиці на 5-7 градусів споживання по країні зростає на 10%. Які потрібно ще знайти і доставити. Зважайте на це і готуйтеся заздалегідь", – попередив керівник постачальника е/е.

Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що ситуація в Києві, столичній області та низці інших областей залишається складною через пошкодження важливого для цих регіонів енергооб'єкта, тому розраховувати на скасування обмежень не слід.

Він уточнив, що завдані російськими загарбниками минулого тижня ушкодження складні й стосуються унікального обладнання. "Змінити його без виробництва неможливо. Тому стабілізаційні відключення ще будуть, щоб система могла функціонувати у тому режимі, в якому вона нині працює", – попередив топменеджер ДТЕК.