Події

22:11 14.11.2022

У Києві у вівторок застосовуватимуть погодинні відключення

2 хв читати
У Києві у вівторок застосовуватимуть погодинні відключення

У Києві на вівторок, 15 листопада, плануються погодинні графіки відключення електроенергії, без аварійних, повідомив керівник постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

"Завтра очікуємо бути в місті за графіком. Попередні обмеження дозволяють це", – написав Коваленко у своєму фейсбуці в понеділок увечері.

Водночас він зазначив, що, незважаючи на великі очікування, у Києві з відключенням електроенергії без суттєвих змін, однак проміжки відключення стали коротшими.

"За вказівкою "Укренерго" у Києві були обмеження на 257 МВт (приблизно п'ята частина споживання – ЕР). У стабілізаційних графіках відключали 952 418 клієнтів, але на коротші проміжки часу, ніж це було раніше. І це невеликий, але позитив", – звернув увагу Коваленко.

Водночас, за його словами, не варто розраховувати на скасування графіків обмежень, зокрема і через зниження температури.

"Зима близько, навантаження зростають, і потрібно готуватися, що вона буде непроста. Зі зменшенням температури на вулиці на 5-7 градусів споживання по країні зростає на 10%. Які потрібно ще знайти і доставити. Зважайте на це і готуйтеся заздалегідь", – попередив керівник постачальника е/е.

Як повідомлялося, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначав, що ситуація в Києві, столичній області та низці інших областей залишається складною через пошкодження важливого для цих регіонів енергооб'єкта, тому розраховувати на скасування обмежень не слід.

Він уточнив, що завдані російськими загарбниками минулого тижня ушкодження складні й стосуються унікального обладнання. "Змінити його без виробництва неможливо. Тому стабілізаційні відключення ще будуть, щоб система могла функціонувати у тому режимі, в якому вона нині працює", – попередив топменеджер ДТЕК.

Теги: #київ #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 14.11.2022
Ідея дати світло в Херсон у найкоротші терміни є, але не за два-три дні - топменеджер "ДТЕК"

Ідея дати світло в Херсон у найкоротші терміни є, але не за два-три дні - топменеджер "ДТЕК"

14:27 14.11.2022
Зимові канікули у київських школах розпочнуться за графіком і триватимуть місяць – Кличко

Зимові канікули у київських школах розпочнуться за графіком і триватимуть місяць – Кличко

16:29 13.11.2022
У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

13:02 12.11.2022
Експертна рада Мінкультури рекомендувала демонтувати пам'ятники Щорсу і Ватутіну в Києві і вивчити питання перепоховання останнього

Експертна рада Мінкультури рекомендувала демонтувати пам'ятники Щорсу і Ватутіну в Києві і вивчити питання перепоховання останнього

09:09 11.11.2022
У Києві у п'ятницю будуть великі екстрені відключення через нові атаки на енергооб'єкти - CEO YASNO

У Києві у п'ятницю будуть великі екстрені відключення через нові атаки на енергооб'єкти - CEO YASNO

15:22 10.11.2022
Київрада перейменувала 11 вулиць столиці - Кличко

Київрада перейменувала 11 вулиць столиці - Кличко

20:17 09.11.2022
У Києві з початку місяця зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів

У Києві з початку місяця зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів

20:04 09.11.2022
У Києві за сприяння UNFPA відкрився Центр допомоги врятованим

У Києві за сприяння UNFPA відкрився Центр допомоги врятованим

19:03 09.11.2022
Відновлення найбільш постраждалих від російських обстрілів будинків у Києві майже завершено – Кличко

Відновлення найбільш постраждалих від російських обстрілів будинків у Києві майже завершено – Кличко

19:18 08.11.2022
Зеленський і актор Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості у Києві

Зеленський і актор Шон Пенн обговорили підтримку України та відвідали Алею сміливості у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ має залишити всі захоплені в Україні території, компроміси неможливі

ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами

У Херсоні з'являться пункти допомоги жителям – нарада у Зеленського

ЗСУ завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти мають намір повністю евакуювати Кремінну, Сєвєродонецьк та Рубіжне, а в Маріуполі запускають свій телеканал – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Херсоні окупанти випустили всіх ув'язнених із СІЗО

МЗС України закликає Сербію не дозволяти мовлення Russia Today

РФ має залишити всі захоплені в Україні території, компроміси неможливі

Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади

ООН ухвалила резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6557 цивільних, ще 10074 поранено

Російські загарбники знищили об'єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей – голова "Укренерго"

Українці мають самі вирішувати, що для них перемога у війні з РФ - Боррель

У Куп'янську та Куп'янську-Вузловому ексгумували тіла ще чотирьох цивільних, один із них був замучений окупантами

Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА