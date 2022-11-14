У Херсоні окупанти випустили всіх ув'язнених із СІЗО

Під час деокупації Херсона російські окупанти випустили зі слідчого ізолятора ув'язнених, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

Зазначено, що було випущено близько 450 осіб, майже 250 із них були заарештовані Україною.

За певною інформацією, у СІЗО Херсона перебувало понад 150 осіб, заарештованих уже РФ. Цю категорію взятих під варту людей українські правоохоронці перевірятимуть згідно з українським законодавством