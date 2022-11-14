Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади

Російські окупаційні війська обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, в результаті було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та лінії електромережі, повідомляє голова Нікопольської РВА.

"(…) Росіяни здійснили вогневе ураження територій двох громад. У населеному пункті Мирівської ТГ постраждало десять житлових будинків, п'ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі. В населених пунктах Марганецької ТГ пошкоджено три приватних будинки, господарську споруду та підприємство", - написав Євтушенко у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Глава РВА зазначив, що на інших територіях Нікопольського району день "минув без надзвичайних ситуацій".