Ідея дати світло в Херсон у найкоротші терміни є, але не за два-три дні - топменеджер "ДТЕК"

Українські енергетики мають план забезпечення електропостачання звільненого від російської окупації Херсона якнайшвидше, але через два-три дні зробити це неможливо, вважає виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук.

"Є кретивні ідеї, як забезпечити живлення Херсона з Миколаївської області, але в ньому теж високий ступінь руйнувань, треба багато зробити, тому впродовж двох-трьох днів підключити до живлення Херсон неможливо", - сказав Сахарук в ефірі телеканалу "Прямий" у понеділок увечері.

Водночас він додав, що результати двох днів огляду енергетиками "ДТЕК" разом із саперами пошкоджень енергосистеми в північній частині Херсонської області показали дуже значні умисні руйнування, а також колосальну щільність замінованої території. У зв'язку з цим, за його словами, ремонти ліній на півночі області можуть тривати щонайменше три-чотири тижні за умови швидкого розмінування. Уранці Сахарук прогнозував, що ремонти ліній із Дніпропетровської області у Берислав, де працює компанія, можуть тривати до трьох тижнів.

"Коли рашисти відступали, вони навмисне знищували енергоінфраструктуру, ми побачили підірвані трансформатори, розстріляне обладнання, повалені опори, і це не просто наслідок воєнних дій, а умисне руйнування", - описав він ситуацію.

При цьому виконавчий директор "ДТЕК" припустив, що саперам знадобиться спецтехніка, щоб здійснити розмінування, тому що "робити це вручну треба буде дуже довго". "Там висока щільність мінувань, просто все всіяне мінами та нерозірваними снарядами. Тож треба облаштувати місця, щоб енергетики могли виконати роботу, тому що там небезпечно", - зазначив Сахарук, додавши, що енергетики вже готові розпочати відновлювальні роботи.