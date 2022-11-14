Події

19:49 14.11.2022

Ідея дати світло в Херсон у найкоротші терміни є, але не за два-три дні - топменеджер "ДТЕК"

2 хв читати
Ідея дати світло в Херсон у найкоротші терміни є, але не за два-три дні - топменеджер "ДТЕК"

Українські енергетики мають план забезпечення електропостачання звільненого від російської окупації Херсона якнайшвидше, але через два-три дні зробити це неможливо, вважає виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук.

"Є кретивні ідеї, як забезпечити живлення Херсона з Миколаївської області, але в ньому теж високий ступінь руйнувань, треба багато зробити, тому впродовж двох-трьох днів підключити до живлення Херсон неможливо", - сказав Сахарук в ефірі телеканалу "Прямий" у понеділок увечері.

Водночас він додав, що результати двох днів огляду енергетиками "ДТЕК" разом із саперами пошкоджень енергосистеми в північній частині Херсонської області показали дуже значні умисні руйнування, а також колосальну щільність замінованої території. У зв'язку з цим, за його словами, ремонти ліній на півночі області можуть тривати щонайменше три-чотири тижні за умови швидкого розмінування. Уранці Сахарук прогнозував, що ремонти ліній із Дніпропетровської області у Берислав, де працює компанія, можуть тривати до трьох тижнів.

"Коли рашисти відступали, вони навмисне знищували енергоінфраструктуру, ми побачили підірвані трансформатори, розстріляне обладнання, повалені опори, і це не просто наслідок воєнних дій, а умисне руйнування", - описав він ситуацію.

При цьому виконавчий директор "ДТЕК" припустив, що саперам знадобиться спецтехніка, щоб здійснити розмінування, тому що "робити це вручну треба буде дуже довго". "Там висока щільність мінувань, просто все всіяне мінами та нерозірваними снарядами. Тож треба облаштувати місця, щоб енергетики могли виконати роботу, тому що там небезпечно", - зазначив Сахарук, додавши, що енергетики вже готові розпочати відновлювальні роботи.

Теги: #херсонщина #енергопостачання #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 14.11.2022
Російські загарбники знищили об'єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей – голова "Укренерго"

Російські загарбники знищили об'єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей – голова "Укренерго"

17:08 14.11.2022
Перебої з е/е призводять до відключення понад 1 тис. сайтів "Київстару" - глава компанії

Перебої з е/е призводять до відключення понад 1 тис. сайтів "Київстару" - глава компанії

16:51 14.11.2022
ЄС у 2023 р. планує виділяти щомісяця Україні EUR1,5 млрд – єврокомісар

ЄС у 2023 р. планує виділяти щомісяця Україні EUR1,5 млрд – єврокомісар

15:06 14.11.2022
Велика Британія надасть Україні перший транш на GBP5 млн для відновлення енергосистеми

Велика Британія надасть Україні перший транш на GBP5 млн для відновлення енергосистеми

14:30 14.11.2022
Третина супермаркетів мережі "Сільпо" зможе працювати з автономним живленням

Третина супермаркетів мережі "Сільпо" зможе працювати з автономним живленням

14:12 14.11.2022
Пошкодження енергоінфраструктури Херсонської області більше, ніж очікувалося – топменеджер ДТЕК

Пошкодження енергоінфраструктури Херсонської області більше, ніж очікувалося – топменеджер ДТЕК

07:19 13.11.2022
США та Україна планують побудувати малий модульний реактор

США та Україна планують побудувати малий модульний реактор

15:02 12.11.2022
"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

07:01 12.11.2022
У ДТЕК допускають триваліші обмеження електропостачання у Києві з холодами при збереженні пропускної спроможності мереж на наявному рівні

У ДТЕК допускають триваліші обмеження електропостачання у Києві з холодами при збереженні пропускної спроможності мереж на наявному рівні

21:47 11.11.2022
"Укренерго" на суботу анонсує планові відключення електроенергії лише у Києві та низці областей

"Укренерго" на суботу анонсує планові відключення електроенергії лише у Києві та низці областей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні з'являться пункти допомоги жителям – нарада у Зеленського

ЗСУ завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти мають намір повністю евакуювати Кремінну, Сєвєродонецьк та Рубіжне, а в Маріуполі запускають свій телеканал – Генштаб ЗСУ

Столтенберг: Україні вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ і який їхній результат може бути прийнятним

Сили оборони успішно завершили операцію зі звільнення Херсона - Залужний

ОСТАННЄ

Российские захватчики уничтожили объект энергоснабжения правобережья Херсонской и значительной части Николаевской областей – глава "Укрэнерго"

Українці мають самі вирішувати, що для них перемога у війні з РФ - Боррель

У Куп'янську та Куп'янську-Вузловому ексгумували тіла ще чотирьох цивільних, один із них був замучений окупантами

Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

ЄС уже виділив на військову допомогу Україні 8 млрд євро - Боррель

На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей відновлюють роботу підрозділи ДСНС

Боррель: ЄС починає військову допоміжну місію для українських солдатів

У Херсоні з'являться пункти допомоги жителям – нарада у Зеленського

Генпрокурор: 10 мобільних груп із документування злочинів окупантів уже працюють на Херсонщині

ЗСУ завдали 24 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА