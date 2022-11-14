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18:53 14.11.2022

Генпрокурор: 10 мобільних груп із документування злочинів окупантів уже працюють на Херсонщині

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Генпрокурор: 10 мобільних груп із документування злочинів окупантів уже працюють на Херсонщині

Десять мобільних груп із документування злочинів російських окупантів уже працюють у звільнених населених пунктах Херсонської області, цього тижня очікується збільшення їх кількості до 30, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін на брифінгу під час робочого візиту на Одещину.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора в понеділок, наразі на деокупованих територіях тривають стабілізаційні заходи.

"Зараз прокурори та слідчі активно працюють у 16 базових кримінальних провадженнях. На звільнених територіях Бериславського і Херсонського районів, а також у Херсоні тривають слідчі дії", - розповів генпрокурор.

За словами Костіна, прокурори та фахівці усіх правоохоронних органів працюють за єдиним погодженим алгоритмом. "Ми створили "координаційний штаб" для взаємодії та узгодження зусиль правоохоронців. До нього входять представники різних органів і відомств. Усі мають працювати погоджено заради спільного результату - ретельного документування доказів і притягнення винних до відповідальності", - сказав він.

"Наше завдання - ретельно пропрацювати кожен метр звільнених територій півдня України та міста Херсона, щоб задокументувати злочини й дати їм належну правову оцінку. Колаборанти, зрадники, що, зокрема, організували псевдореферендуми, ґвалтівники та вбивці – за всіма цими категоріями має бути проведене належне розслідування", - додав генпрокурор.

Теги: #херсон #прокуратура #костін

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