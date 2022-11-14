У Херсоні у присутності Зеленського піднято Державний прапор України

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко оприлюднив у телеграм-каналі відео підняття прапора України на центральній площі в Херсоні.

Прапор було піднято під Державний гімн України у присутності президента України Володимира Зеленського.

Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Як повідомляє пресслужба глави держави, він подякував українським військовим, які брали участь у звільненні Херсонської області, та зазначив, що для нього честь бути сьогодні разом із ними в українському Херсоні.

"Від цього дуже тепло на серці, на душі. Хочу подякувати вам за те, що ви такі є і що повертаєте Україну на Херсонщину. Повертаємо наші Збройні сили, нашу державу, наш прапор", - сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що російські війська залишили на Херсонщині велику кількість зруйнованих будинків та інших споруд, замінували багато об'єктів. У зв'язку з цим президент закликав місцеве населення дотримуватися заходів безпеки.

"Наразі ще працюють відповідні служби, проводиться розмінування, тому потрібно бути обережними. Оскільки вже є декілька випадків поранення та загибелі людей", - сказав він.

Під час спілкування з жителями Херсона глава держави також закликав їх розповісти всьому світу про те, як вони жили в окупації.

Наразі у Херсоні продовжуються роботи з відновлення електропостачання та ліній зв'язку.