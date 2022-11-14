На Харківщині через обстріл горіли навчальний заклад і котельня

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 14 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 2 пожежі, пов'язані із веденням бойових дій.

"Приблизно з 23:00 до 00:00 Шевченківська громада зазнала артилерійських обстрілів з боку ворога. Зафіксовано не менше 4 влучень в інфраструктурні об'єкти та житловий багатоквартирний будинок. Сталося 2 пожежі. В одному з випадків горів навчальний клас у навчальному закладі на площі 50 кв.м. В іншому – котельня на площі 3 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Обидві пожежі було оперативно ліквідовано рятувальниками 54 Державної пожежно-рятувальної частини.

Також рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на перевірку на місце влучення ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено.

Крім того, рятувальники 6 разів виїжджали для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної води.