Події

07:26 14.11.2022

Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район

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Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район

У ніч на понеділок окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі, загалом туди було направлено понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу. 45 000 сімей у Марганці та навколишніх селищах і селах залишилися без води", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок.

Відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Також від снарядів отримали пошкодження будівлі та автомобілі.

Деталі обстрілів з'ясовуються.

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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