Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район
У ніч на понеділок окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі, загалом туди було направлено понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу. 45 000 сімей у Марганці та навколишніх селищах і селах залишилися без води", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок.
Відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу.
Також від снарядів отримали пошкодження будівлі та автомобілі.
Деталі обстрілів з'ясовуються.