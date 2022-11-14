Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район

У ніч на понеділок окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі, загалом туди було направлено понад 60 снарядів із "Градів" та важкої артилерії, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Попередньо люди не постраждали. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу. 45 000 сімей у Марганці та навколишніх селищах і селах залишилися без води", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок.

Відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Також від снарядів отримали пошкодження будівлі та автомобілі.

Деталі обстрілів з'ясовуються.