Події

21:57 13.11.2022

Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

1 хв читати
Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на Донеччині "рівень російських атак не знижується, рівень хоробрості та стійкості наших бійців найвищий".

"Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За його словами, за добу ракетних, артилерійських та авіаційних ударів окупантів було завдано по 5 наших областях. "Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина й Донеччина. Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів", сказав він.

 

 

Теги: #оборона #війна #доецьк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 13.11.2022
У Чорному морі залишається 1 носій російських крилатих ракет "Калібр", ще 5 перебувають у Середземному морі

У Чорному морі залишається 1 носій російських крилатих ракет "Калібр", ще 5 перебувають у Середземному морі

11:30 13.11.2022
Втрата Херсона посилює розкол між Путіним і частиною російського суспільства, що підтримує війну - ISW

Втрата Херсона посилює розкол між Путіним і частиною російського суспільства, що підтримує війну - ISW

07:48 13.11.2022
Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

07:34 12.11.2022
ЄС посилюватиме свій оборонний потенціал

ЄС посилюватиме свій оборонний потенціал

07:16 11.11.2022
"Укроборонпром" і чеський AMOS підписали угоду про створення спільного оборонного кластера

"Укроборонпром" і чеський AMOS підписали угоду про створення спільного оборонного кластера

20:13 10.11.2022
Єрмак обговорив із представниками Польщі посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту українського зерна через польську територію

Єрмак обговорив із представниками Польщі посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту українського зерна через польську територію

13:09 10.11.2022
Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

09:43 10.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 740 військових та 16 безпілотників – Генштаб ЗСУ

20:58 09.11.2022
У Київській області триває робота з удосконалення багатоешелонованої системи оборони

У Київській області триває робота з удосконалення багатоешелонованої системи оборони

19:26 09.11.2022
Окупанти за добу завдали вісім ракетних та десять авіаударів по території України, здійснили понад чотири обстріли з РСЗВ

Окупанти за добу завдали вісім ракетних та десять авіаударів по території України, здійснили понад чотири обстріли з РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

Окупанти обстріляли Нікопольський район

У Мелітополі було чути гучний вибух

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

ОСТАННЄ

У понеділок діятимуть планові відключення у Києві та ще 8 областях

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

Окупанти обстріляли Нікопольський район

У Мелітополі було чути гучний вибух

У Запоріжжі працювала ППО

Зеленський висловив співчуття у зв'язку з терактом у Стамбулі

Українські військові відновили контроль над селом Макіївка

До 81 зросла кількість постраждалих під час вибуху в Стамбулі, шестеро загинули

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

Окупанти завдали один ракетний та шість авіаударів по Україні за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА