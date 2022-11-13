Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на Донеччині "рівень російських атак не знижується, рівень хоробрості та стійкості наших бійців найвищий".

"Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За його словами, за добу ракетних, артилерійських та авіаційних ударів окупантів було завдано по 5 наших областях. "Це Сумщина, Харківщина, Запорізька область, Луганщина й Донеччина. Робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів із боєприпасами, ворожих штабів", сказав він.