Події

16:04 13.11.2022

У Рівненській області розпочав роботу новий підрозділ патрульної поліції

1 хв читати
У Рівненській області розпочав роботу новий підрозділ патрульної поліції

У Дубенському районі Рівненської області приступив до роботи новий підрозділ патрульної поліції.

У неділю в м. Дубно голова Національної поліції України Ігор Клименко, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль відкрили відділ організації несення служби.

"Це стратегічний підрозділ для поліпшення реагування, щоб поліція була ще ближче до жителів Дубенського району. Вже сьогодні патрульна поліція виїде в Дубно і на траси міжнародного значення з проблисковими маячками. А на другому етапі покриє весь район", - написав Коваль у телеграм-каналі.

За його словами, в колективі відділу є внутрішньо переміщені особи з Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька та інших міст Донбасу і Луганщини. "Це ті люди, які евакуювали постраждалих з окупованих територій. Від сьогодні вони обмінюватимуться досвідом з колегами з Рівненської області. Але головна мета - безпека наших громадян. Рівненська область - пілотна в цьому проєкті", - повідомив Коваль.

"У новому відділі організації несення служби працюватимуть патрульні поліцейські, зокрема і релоковані з Донецької та Луганської областей. Особовий склад підрозділу обслуговуватиме у безперебійному режимі територію райцентру та гарантуватиме безпеку дорожнього руху на двох загальнодержавних дорогах міжнародного значення", - повідомила Нацполіція у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #поліція #рівненська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 12.11.2022
У Херсоні працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі

У Херсоні працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі

07:52 31.10.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2270 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2270 воєнних злочинів

15:21 30.10.2022
Жителька Харківщини потрапила під ворожий обстріл і загинула - поліція

Жителька Харківщини потрапила під ворожий обстріл і загинула - поліція

13:36 28.10.2022
Під час окупації Волохового Яру на Харківщині було пошкоджено найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2

Під час окупації Волохового Яру на Харківщині було пошкоджено найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль УТР-2

11:41 22.10.2022
Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

Унаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції - голова ОВА

10:26 22.10.2022
У Київській області збили ворожу ракету - поліція

У Київській області збили ворожу ракету - поліція

09:47 22.10.2022
У Рівненській області є влучення – голова ОВА

У Рівненській області є влучення – голова ОВА

10:45 13.10.2022
Ворог уночі обстріляв дронами-камікадзе Макарівську громаду - поліція Київської області

Ворог уночі обстріляв дронами-камікадзе Макарівську громаду - поліція Київської області

07:50 13.10.2022
На автошляхах з'являться нові ділянки, де поліція вимірюватиме швидкість за допомогою приладів TruCAM

На автошляхах з'являться нові ділянки, де поліція вимірюватиме швидкість за допомогою приладів TruCAM

15:42 12.10.2022
Поліція ексгумувала на звільнених територіях Донецької області понад 120 тіл

Поліція ексгумувала на звільнених територіях Донецької області понад 120 тіл

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

У Брестській області Білорусі посилюється соціальна напруга в районах розміщення підрозділів військ РФ, що прибувають туди

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів

У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

ОСТАННЄ

У СБУ вивчають відео з храму Києво-Печерської Лаври, де співали пісні на славу РФ

У центрі Стамбула прогримів вибух, є постраждалі - ЗМІ

США, Японія та Південна Корея попередили, що КНДР отримає рішучу відповідь у разі проведення ще одного ядерного випробування

Окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю - голова Донецької ОВА

У Херсонській області введено тимчасову заборону на користування водним транспортом

Російські окупанти вкрали єнота з Херсонського зоопарку - UAnimals

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями туман

У Чорному морі залишається 1 носій російських крилатих ракет "Калібр", ще 5 перебувають у Середземному морі

Унаслідок обстрілів російськими терористами одного з сіл Запорізької області пошкоджено лінію електропередачі – житлову інфраструктуру - голова ОВА

Ворог вчинив 12 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів по двох ОТГ Сумської області за ніч - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА