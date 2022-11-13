У Рівненській області розпочав роботу новий підрозділ патрульної поліції

У Дубенському районі Рівненської області приступив до роботи новий підрозділ патрульної поліції.

У неділю в м. Дубно голова Національної поліції України Ігор Клименко, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль відкрили відділ організації несення служби.

"Це стратегічний підрозділ для поліпшення реагування, щоб поліція була ще ближче до жителів Дубенського району. Вже сьогодні патрульна поліція виїде в Дубно і на траси міжнародного значення з проблисковими маячками. А на другому етапі покриє весь район", - написав Коваль у телеграм-каналі.

За його словами, в колективі відділу є внутрішньо переміщені особи з Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька та інших міст Донбасу і Луганщини. "Це ті люди, які евакуювали постраждалих з окупованих територій. Від сьогодні вони обмінюватимуться досвідом з колегами з Рівненської області. Але головна мета - безпека наших громадян. Рівненська область - пілотна в цьому проєкті", - повідомив Коваль.

"У новому відділі організації несення служби працюватимуть патрульні поліцейські, зокрема і релоковані з Донецької та Луганської областей. Особовий склад підрозділу обслуговуватиме у безперебійному режимі територію райцентру та гарантуватиме безпеку дорожнього руху на двох загальнодержавних дорогах міжнародного значення", - повідомила Нацполіція у телеграм-каналі.