США, Японія та Південна Корея попередили, що КНДР отримає рішучу відповідь у разі проведення ще одного ядерного випробування

Президенти США і Південної Кореї Джо Байден і Джо Байден и Юн Сок Йоль, а також прем'єр Японії Фуміо Кісіда під час тристоронньої зустрічі в Пномпені домовилися посилити стримування КНДР, попередили про рішучу відповідь у разі проведення Північною Кореєю ще одного ядерного випробування, передають у неділю південнокорейські ЗМІ.

"Три країни працюватимуть разом для зміцнення стримування. Президент Байден підтвердив, що прихильність США захисту Японії та Південної Кореї є непорушною, і вона підкріплена всім спектром можливостей, зокрема ядерною", - йдеться в заяві, яку наводять південнокорейські ЗМІ.

Крім того, "лідери рішуче засуджують безпрецедентну кількість пусків балістичних ракет КНДР в цьому році, включаючи численні запуски міжконтинентальних балістичних ракет".

Вони закликали КНДР дотримуватися зобов'язань щодо денуклеаризації і пообіцяли, що "ще одне ядерне випробування Північної Кореї" буде зустрінуте рішучою відповіддю з боку міжнародного співтовариства.

В останні тижні КНДР активізувала проведення випробувань балістичних ракет. Також Північна Корея стала регулярно проводити артилерійські стрільби.