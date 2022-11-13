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15:23 13.11.2022

Окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю - голова Донецької ОВА

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Окупанти завдали ракетного удару по Кураховому, одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлю - голова Донецької ОВА

Російські окупанти в неділю завдали ракетного удару по Кураховому (Донецька обл.), внаслідок чого поранено одну людину, пошкоджено кілька житлових будинків і адміністративну будівлю, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ракетний удар по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його словами, ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще 2 житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю.

"Вся вільна територія Донбасу наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може куди завгодно і в будь-який час. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся", - закликав голова ОВА.

Теги: #курахово #донецька_область

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