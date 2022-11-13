У Мелітополь продовжують завозити мобілізованих російських громадян - мер Федоров

У Мелітополь продовжують завозити мобілізованих російських громадян, повідомив мер міста Іван Федоров.

"З кожним днем у Мелітополі і районі збільшується число військової техніки та живої сили рашистів. Генштаб підтверджує завезення в місто 12 листопада чергової партії мобілізованих російських громадян", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що після прибуття в Мелітополь мобілізовані росіяни скуповують їжу, цивільний одяг і найбільше - алкоголь.

"Солдати ворожої (армії – ІФ-У) розуміють, що кожен день на запорізькій землі може стати для них останнім", - наголосив мер.