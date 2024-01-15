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11:08 15.01.2024

Сили опору підірвали автомобіль з окупантами в Мелітополі - ГУР

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Сили опору підірвали автомобіль з окупантами в Мелітополі - ГУР

Автомобіль російських окупантів було підірвано в неділю в окупованому місті Мелітополь Запорізької області, втрати ворога уточнюються, повідомляється на сайті Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в понеділок.

"14 січня 2024 року на вулиці Гоголя в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. У результаті проведеного силами українського опору спеціального заходу було підірвано автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot", - ідеться в повідомленні.

За даними ГУР, в автомобілі перебували четверо окупантів. "Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобилися не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", - розповіли у відомстві.

Теги: #вибух #мелітополь #гур_мо #окупанти

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