Сили опору підірвали автомобіль з окупантами в Мелітополі - ГУР

Автомобіль російських окупантів було підірвано в неділю в окупованому місті Мелітополь Запорізької області, втрати ворога уточнюються, повідомляється на сайті Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в понеділок.

"14 січня 2024 року на вулиці Гоголя в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. У результаті проведеного силами українського опору спеціального заходу було підірвано автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot", - ідеться в повідомленні.

За даними ГУР, в автомобілі перебували четверо окупантів. "Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобилися не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", - розповіли у відомстві.