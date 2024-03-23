У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку - ГУР

На території тимчасово окупованого Мелітополя в п'ятницю, 22 березня, сталося два вибухи.

"У результаті спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішне вогневе ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", - повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" і УАЗ "Patriot".

Точні втрати ворога уточнюються, підсумували в ГУР.