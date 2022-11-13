За добу ЗС України знищили 650 людей особового складу агресора, 12 броньованих машин

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 80 860 людей особового складу, 2 840 танків, 5 742 бойові броньовані машини, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.11 орієнтовно склали особового складу - близько 80 860 (+650) осіб ліквідовано, танків - 2840 (+2) од., бойових броньованих машин - 5742 (+12)од., артилерійських систем – 1837 (+8) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засоби ППО ‒ 206 (+1) од., літаків - 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+ 1), крилаті ракети - 399 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4295 (+16) од., спеціальна техніка - 160 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.