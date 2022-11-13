Військові РФ побоюються втратити пільги у разі відмови від контракту за російським законодавством

Військовослужбовці РФ побоюються втратити пільги у разі відмови від контракту за російським законодавством, який їм пропонують підписати на окупованій території Луганської області, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

"Ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Луганської ОВА.

Як зазначається, військовослужбовцям командування 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу російської армії пропонують продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством.

Зокрема, їм надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки російської федерації.

"Задля посилення контролю над бойовиками на окупованій території Луганщини припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема, щодо участі у бойових діях", - пояснили в ОВА.