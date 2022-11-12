Російські війська ввечері в суботу обстріляли з важкої артилерії Мирівську ОТГ у Нікопольському районі

Російські війська увечері в суботу обстріляли із важкої артилерії Мирівську ОТГ у Нікопольському районі, повідомив голова обласної адміністрації Микола Лукашук.

"Російські окупанти ніяк не заспокояться. Ввечері з важкої артилерії вгатили по Мирівській громаді в Нікопольському районі", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

За його словами, обійшлося без жертв, інформація про руйнування з'ясовується.