Події

22:08 12.11.2022

Російські війська ввечері в суботу обстріляли з важкої артилерії Мирівську ОТГ у Нікопольському районі

1 хв читати
Російські війська ввечері в суботу обстріляли з важкої артилерії Мирівську ОТГ у Нікопольському районі

Російські війська увечері в суботу обстріляли із важкої артилерії Мирівську ОТГ у Нікопольському районі, повідомив голова обласної адміністрації Микола Лукашук.

"Російські окупанти ніяк не заспокояться. Ввечері з важкої артилерії вгатили по Мирівській громаді в Нікопольському районі", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

За його словами, обійшлося без жертв, інформація про руйнування з'ясовується.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 12.11.2022
У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

08:12 12.11.2022
За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

07:21 12.11.2022
За ніч окупанти випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району

За ніч окупанти випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району

20:59 11.11.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

08:10 11.11.2022
За минулу добу в результаті обстрілів Донецької області загинули 2 людини, п’ятеро – поранено

За минулу добу в результаті обстрілів Донецької області загинули 2 людини, п’ятеро – поранено

07:47 11.11.2022
Ворог уночі обстріляв три громади на Дніпропетровщині

Ворог уночі обстріляв три громади на Дніпропетровщині

07:23 11.11.2022
Уночі окупанти завдали удару по Миколаєву, під завалами постраждалої багатоповерхівки люди

Уночі окупанти завдали удару по Миколаєву, під завалами постраждалої багатоповерхівки люди

07:18 11.11.2022
Ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області

Ворог влучив у об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області

08:54 10.11.2022
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, одну людину поранено

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів пошкоджено інфраструктурний об'єкт, одну людину поранено

08:47 10.11.2022
Окупанти у середу обстріляли Миколаїв, є один поранений

Окупанти у середу обстріляли Миколаїв, є один поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

Воєнна розвідка підтверджує інформацію про підготовку домовленості між РФ та Іраном про постачання балістичних ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

ОСТАННЄ

Окупанти з "Градів" обстріляли село у Каховському районі Херсонщини, є загиблі

НКЦПФР дозволила сторонам встановлювати ділові відносини віддалено

Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області

Херсон перебуває у досяжності російської артилерії

Кулеба і Жолі узгодили позиції напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ

Арахамія про можливість відновити переговори з Росією: Це буде десь у другій половині наступного року

У Миколаєві цілком реально відновити питну воду

Арахамія прогнозує, що через день-два в Херсоні буде відбудовано всі комунікації

Усі ВПО до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА