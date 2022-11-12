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20:53 12.11.2022

Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області

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Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області

Українські правоохоронці продовжують збирати докази воєнних злочинів російських окупантів проти мирного населення на деокупованих територіях, повідомляє Національна поліція України.

"Поліція відкрила 51 кримінальне провадження за добу за фактами воєнних злочинів російських загарбників у Херсонській області", - зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Так, у період окупації смт Велика Олександрівка військові Росії прийшли за місцем проживання 63-річного чоловіка, облили йому ноги горючою речовиною та підпалили, викликавши термічні опіки нижніх кінцівок.

Також на звільнених територіях триває фіксація фактів мародерства військовими РФ. Від мешканців смт Високопілля та смт Велика Олександрівка до поліції надходять повідомлення, що окупанти відбирали у них автомобілі, розукомплектовували сонячні електростанції, з магазинів та кафе викрадали товар, а з будинків на "Уралах" вивозили побутову техніку та меблі.

В окупованих населених пунктах Бериславського та Каховського районів російські військові крадуть автотранспорт і мисливську зброю.

До поліції надійшла заява жителя Херсона, що у жовтні в обласному центрі російські військові викрали службовий автомобіль "RENAULT SANDERO" охоронної фірми.

У с. Залізний Порт Скадовського району військові Росії захопили дачний кооператив, заселилися до будинків і самовільно використовують кооперативну електричну підстанцію з метою споживання електроенергії.

Крім того, повідомляється про чергові удари по населених пунктах Бериславського району, внаслідок яких є загиблі та поранені, а також пошкоджені будинки мирного населення, гаражі, приміщення пункту ветеринарної медицини, фермерські господарства, сільськогосподарська техніка, ангар та врожай: 30 тонн насіння соняшника та 250 тонн зерна.

Також повідомляється, що на виїзді із с. Мілове Бериславського району автомобіль із цивільними вибухнув на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждали жінка та двоє її дітей 9 та 14 років. Усіх із різними травмами доставлено до лікарні у Кривий Ріг.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #воєнні_злочини

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