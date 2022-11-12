Події

20:28 12.11.2022

Арахамія про можливість відновити переговори з Росією: Це буде десь у другій половині наступного року

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Арахамія про можливість відновити переговори з Росією: Це буде десь у другій половині наступного року

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що можливість відновити переговори з Російською Федерацією з'явиться у другій половині 2023 року.

"Чесно, я вважаю, що це (переговори – ІФ-У) буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватиме і президентська гонка в США. А до того ж, 24-го будуть вибори у Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати. Я не думаю, що Путін здатний продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, намагатимуться на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу", – сказав він в ефірі національного телемарафону "UA разом" у суботу.

 

 

Теги: #рф #переговори #арахамия

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