Події

20:19 12.11.2022

Арахамія прогнозує, що через день-два в Херсоні буде відбудовано всі комунікації

1 хв читати
Арахамія прогнозує, що через день-два в Херсоні буде відбудовано всі комунікації

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що через день-два у звільненому від російських окупантів Херсоні буде відбудовано комунікації і знову з'явиться можливість відвідувати місто.

"У реальному часі зараз працює система. Я думаю, що через один-два дні, як це було в Ірпені, Бучі та у всіх інших звільнених містах, будуть збудовані вже всі комунікації і ви як журналісти зможете відвідувати Херсон", - сказав він в ефірі національного телемарафону "UAразом" у суботу.

Арахамія наголосив, що перше завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським після звільнення Херсона, полягає в необхідності "встановити українську владу з усіма елементами, маючи на увазі те, що військова адміністрація має розпочати свою роботу, провести швидкий аудит того, що відбувається для того, щоб запросити ті ресурси, які потрібні негайно". Водночас, за його словами, "силовики всі, ЗСУ там довкола розташовані для того, щоб максимально захистити жителів Херсона".

"На жаль, є такі прогнози, що Херсону може дістатись, як і Миколаєву, тому що все-таки вони (російські загарбники – ІФ-У) відійшли ще недостатньо далеко і можуть провокувати артилерійськими ударами. І ЗСУ намагаються зараз відсунути їх як можна далі для того, щоб зберегти будинки, інфраструктуру міста Херсон", – додав парламентарій.

 

 

Теги: #херсон #відновлення #комунікації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:47 12.11.2022
Херсон перебуває у досяжності російської артилерії

Херсон перебуває у досяжності російської артилерії

19:22 12.11.2022
Пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно

Пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно

16:41 12.11.2022
Російські окупанти вивезли з Херсона фонди обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара

Російські окупанти вивезли з Херсона фонди обласної бібліотеки ім. Олеся Гончара

15:24 12.11.2022
У Херсоні працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі

У Херсоні працюють близько 200 поліцейських, один із саперів дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі

15:02 12.11.2022
"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

"Херсонобленерго" розпочинає роботи з відновлення електропостачання в Херсоні

14:24 12.11.2022
В Україні дякують польським колегам за обладнання, яке дало змогу повернути в Херсон і область українське ТБ і радіо

В Україні дякують польським колегам за обладнання, яке дало змогу повернути в Херсон і область українське ТБ і радіо

14:14 12.11.2022
Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них - міністр оборони Великої Британії

Відступ росіян з Херсона означає ще один стратегічний провал для них - міністр оборони Великої Британії

21:02 11.11.2022
Арахамія пропонує РФ добровільно звільнити територію України

Арахамія пропонує РФ добровільно звільнити територію України

20:23 11.11.2022
Посол США про Херсон: Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України

Посол США про Херсон: Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України

19:49 11.11.2022
Ми повертаємо Херсон – Зеленський

Ми повертаємо Херсон – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

Воєнна розвідка підтверджує інформацію про підготовку домовленості між РФ та Іраном про постачання балістичних ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 19 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр"

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

ОСТАННЄ

Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Поліція за добу відкрила 51 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів у Херсонській області

У Запоріжжі евакуювали місцевих жителів після чергової атаки окупантів

Кулеба і Жолі узгодили позиції напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ

Арахамія про можливість відновити переговори з Росією: Це буде десь у другій половині наступного року

У Миколаєві цілком реально відновити питну воду

Усі ВПО до 1 грудня можуть повторно подати заявку на оформлення державної допомоги

Зеленський: Особлива подяка від мешканців Херсонської області – захисникам Донецької

У звільнених районах Херсонської області триває розмінування, поранений сапер

ЗС України під час наступу захоплюють велику кількість зброї та військової техніки армії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА