Арахамія прогнозує, що через день-два в Херсоні буде відбудовано всі комунікації

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що через день-два у звільненому від російських окупантів Херсоні буде відбудовано комунікації і знову з'явиться можливість відвідувати місто.

"У реальному часі зараз працює система. Я думаю, що через один-два дні, як це було в Ірпені, Бучі та у всіх інших звільнених містах, будуть збудовані вже всі комунікації і ви як журналісти зможете відвідувати Херсон", - сказав він в ефірі національного телемарафону "UAразом" у суботу.

Арахамія наголосив, що перше завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським після звільнення Херсона, полягає в необхідності "встановити українську владу з усіма елементами, маючи на увазі те, що військова адміністрація має розпочати свою роботу, провести швидкий аудит того, що відбувається для того, щоб запросити ті ресурси, які потрібні негайно". Водночас, за його словами, "силовики всі, ЗСУ там довкола розташовані для того, щоб максимально захистити жителів Херсона".

"На жаль, є такі прогнози, що Херсону може дістатись, як і Миколаєву, тому що все-таки вони (російські загарбники – ІФ-У) відійшли ще недостатньо далеко і можуть провокувати артилерійськими ударами. І ЗСУ намагаються зараз відсунути їх як можна далі для того, щоб зберегти будинки, інфраструктуру міста Херсон", – додав парламентарій.