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19:46 12.11.2022

У Херсоні запроваджується комендантська година

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У Херсоні запроваджується комендантська година

У Херсоні запроваджується комендантська година з 17:00 до 8:00, а також обмеження на в'їзд та виїзд із міста, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Нашим завданням є гарантування безпеки вашого життя. Тому ми змушені запровадити від сьогодні, з 17:00 години вечора і до 08:00 ранку, комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації м. Херсон", - повідомив Янушевич у телеграм-каналі.

Крім того, запроваджуються обмеження на можливість виїзду з міста та в'їзду до міста до забезпечення заходів із розмінування.

"Повірте, ми все робимо заради того, щоб повернути нормальне життя і в Херсон, і до всієї Херсонської області", - наголосив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #комендантська_година #херсонська_область

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