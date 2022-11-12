У Херсоні запроваджується комендантська година з 17:00 до 8:00, а також обмеження на в'їзд та виїзд із міста, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Нашим завданням є гарантування безпеки вашого життя. Тому ми змушені запровадити від сьогодні, з 17:00 години вечора і до 08:00 ранку, комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації м. Херсон", - повідомив Янушевич у телеграм-каналі.

Крім того, запроваджуються обмеження на можливість виїзду з міста та в'їзду до міста до забезпечення заходів із розмінування.

"Повірте, ми все робимо заради того, щоб повернути нормальне життя і в Херсон, і до всієї Херсонської області", - наголосив голова ОВА.