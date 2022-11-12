Кабмін призначив Бородая і Козирєва заступниками міністра реінтеграції

Кабінет міністрів призначив Олексія Бородая заступником міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України - уповноваженим з питань внутрішньо переміщених осіб, а Павла Козирєва заступником міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 листопада.

Раніше Бородай обіймав посаду заступника міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Козирєв - заступника міністра реінтеграції – уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.