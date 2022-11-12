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11:02 12.11.2022

Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

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Українські сили завершують звільнення правого берега Дніпра в Херсонській області - ISW

Українські сили завершують звільнення західного (правого) берега Дніпра в Херсонській області після відступу російських окупантів, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 11 листопада.

Аналітики зазначають, що не зрозуміло, скільки російських солдатів залишається на західному березі наразі, хоча російські джерела писали, що відведення військ тривало три дні і що 20000 російських військовослужбовців і 3500 одиниць військової техніки перебралися через річку Дніпро.

"11 листопада українські війська досягли значних територіальних успіхів на всій території Херсонської області та продовжать зміцнювати контроль над західним берегом найближчими днями", - йдеться у звіті.

У ISW впевнені, що росіяни позбавили себе можливості утримувати територію на правому березі Дніпра і "українські сили швидко завершать звільнення будь-яких територій, які ще не перебувають під їхнім контролем".

Водночас, як зазначають у ISW, керівник групи "Вагнер" Євген Пригожин продовжує "формувати паралельні військові структури в Білгородській і Курській областях, незважаючи на відсутність загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії".

На Донбасі українські сили продовжували контрнаступальні операції в напрямку Кремінної та Сватового Луганської області, а українські сили атакували російську логістику в тилу в Луганській області. Однак російські війська продовжували вести наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

Крім того, як додали аналітики, українські сили завдавали ударів по скупченнях російських військ у Запорізькій області.

Теги: #зсу #звіт #isw

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