Події

10:18 12.11.2022

Кулеба та глава МЗС Індії обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення війни РФ проти України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар під час зустрічі обговорили двостороннє співробітництво, шляхи припинення війни Росії проти України та глобальну продовольчу безпеку.

"Ми з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення війни Росії проти України. Я наглосив, що Росія повинна негайно припинити смертоносні атаки, вивести війська з України і обрати мир. Ми також зосередилися на глобальній продовольчій безпеці", - написав Кулеба в Twitter.

Теги: #індія #кулеба

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