Кулеба та глава МЗС Індії обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення війни РФ проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар під час зустрічі обговорили двостороннє співробітництво, шляхи припинення війни Росії проти України та глобальну продовольчу безпеку.

"Ми з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром обговорили двостороннє співробітництво та шляхи припинення війни Росії проти України. Я наглосив, що Росія повинна негайно припинити смертоносні атаки, вивести війська з України і обрати мир. Ми також зосередилися на глобальній продовольчій безпеці", - написав Кулеба в Twitter.