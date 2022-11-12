Події

09:02 12.11.2022

За добу ЗС України знищили 810 людей особового складу агресора, 24 танки

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За добу ЗС України знищили 810 людей особового складу агресора, 24 танки

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 80 210 людей особового складу, 2 838 танків, 5 730 бойових броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.11 орієнтовно склали: особового складу близько 80210 (+810) осіб ліквідовано, танків – 2838 (+24) од., бойових броньованих машин – 5730 (+34) од., артилерійських систем – 1829 (+12) од, РСЗВ – 393 (+0) од, засоби ППО – 205 (+0) од, літаків – 278 (+0) од, гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1) , крилаті ракети - 399 (+0), кораблі / катери - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4279 (+20) од, спеціальна техніка - 160 (+1)", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Дані про втрати уточнюються.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #ворог

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