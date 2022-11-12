Події

08:12 12.11.2022

За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

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За минулу добу від обстрілів у Донецькій області загинуло дві людини, четверо – поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 4 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 у Ямполі та 1 у Яровій. Ще 4 людини в області отримали поранення" , - написав Кириленко у телеграм-каналі в суботу.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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