Китайська ракета-носій вивела на орбіту метеорологічний супутник, повідомила аерокосмічна корпорація країни

Китайська ракета-носій "Чанчжен-6A" вивела на навколоземну орбіту метеорологічний супутник "Юньхай-3", повідомила у суботу Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC).

Запуск було здійснено з космодрому Тайюань, розташованого в провінції Шаньсі на півночі Китаю, о 06:52 за пекінським часом (о 00:52 за Києвом).

За даними корпорації, супутник використовуватиметься для спостереження за атмосферою та морським довкіллям, моніторингу навколоземного простору, попередження природних лих, а також для проведення наукових експериментів.