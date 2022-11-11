Події

20:32 11.11.2022

Вся Миколаївська область, окрім Кінбурнської коси, звільнена

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Вся Миколаївська область, окрім Кінбурнської коси, звільнена

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про звільнення Миколаївської області від російських окупантів.

"Тепер офіційно: всю Миколаївську область (окрім Кінбурна) звільнено", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

"І так, водовід з Дніпра під нашим контролем (але ще розмінування). Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Мико. P.S. Щиро радію і пишаюся Херсонцями", - зазначив також Кім.

 

 

 

 

Теги: #миколаївщина #визволення

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