War&Sanctions: до річниці визволення Херсона ГУР оприлюднює інформацію про понад тисячу викрадених з міста окупантами культурних цінностей

До третьої річниці визволення міста Херсон з-під російської окупації на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднює інформацію про понад тисячу культурних цінностей, викрадених окупаційними військами з Херсонської обласної художньої галереї імені О. Шовкуненка.

Під час тимчасової окупації міста військовослужбовці зс рф під керівництвом російських музейників системно вивозили експонати з художнього музею, серед яких — живопис, графіка, скульптура та іконопис. Частину з них було незаконно перевезено на територію тимчасово окупованого Криму.

На порталі War&Sanctions оприлюднено дані стосовно 1233 викрадених картин, що є лише частиною загального переліку культурних цінностей, незаконно вивезених окупантами з музею.

Серед них — твори українських і європейських художників XIX–XX століть, таких як Пітер Лелі, Марія Примаченко, Микола Пимоненко, Іван Айвазовський, Сергій Васильківський та інші.

Викрадаючи та привласнюючи українську культурну спадщину, росія намагається викорінити українську національну ідентичність, виправдати агресію та окупацію. Фіксація цих злочинів є важливим кроком до відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ГУР МО України на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію стосовно 178 цінностей, які були вивезені окупантами з музею “Кам’яна могила” на тимчасово окупованій території Запорізької області.