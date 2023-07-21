Події

21:41 21.07.2023

Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО на шість днів

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Екснардеп Микитась вийшов із СІЗО на шість днів

Суд дозволив екснардепу Максиму Микитасю, підозрюваному у хабарництві та утриманому під вартою із жовтня 2022 року, з 2 до 7 серпня виїхати до Івано-Франківської та Львівської областей за сімейними обставинами, повідомляється у телеграм-каналі Центру протидії корупції.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у п'ятницю. При цьому, як зазначається у повідомленні, на засіданні не було співробітників конвою. "За нашими даними, Микитась вийшов із СІЗО ще кілька днів тому, гроші (застава – ІФ-У) внесли минулими вихідними", - зазначають у ЦПК.

Повідомляється, що ВАКС на засіданні 11 липня продовжив Микитасю утримання під вартою до 8 вересня, але зменшив заставу із 40 до 20 млн. грн. "Нам не відомо, хто вніс заставу: Микитась особисто чи хтось інший як заставник", - зазначають у ЦПК.

У жовтні слідчий суддя призначив Микитасю заставу 260 млн грн, але апеляція зменшила його до 100 млн грн. За деякий час заставу зменшили до 85 млн грн., потім до 80 млн, згодом до 40 млн грн. і востаннє до 20 млн грн.

Наступне засідання у цій справі призначено на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні за допомогою відеозв'язку, а 7 серпня вже прибути на засідання до приміщення суду.

Як повідомлялося, Микитась був затриманий 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабара у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра Борису Філатову. "18 жовтня 2022 року під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективами НАБУ затримано народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - поінформували тоді САП.

Пізніше в НАБУ повідомили, що колишній народний депутат України (у минулому — топчиновник державної компанії "УкрБуд") Максим Микитась запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену у Дніпрі поза конкурсом.

 

 

 

Теги: #визволення #микитась

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