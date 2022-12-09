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19:41 09.12.2022

Правоохоронці завершили розслідування за фактом спроби підкупу мера Дніпра Філатова екснардепом Микитасем

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Детективи НАБУ та прокурори САП завершили розслідування у справі про спробу підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова, здійснену екснардепом Максимом Микитасем у жовтні, повідомляє пресслужба НАБУ у п'ятницю.

"За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому - топчиновник державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за підписання з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що кошти фігурант обіцяв надавати частинами протягом дії проєкту - до 2027 року, а "лояльність" Філатова екснардеп оцінив у 10% вартості проєкту (EUR220 млн), що становить відповідно EUR22 млн.

При цьому фінансування за проєктом здійснюється на кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Особу викрили та повідомили про підозру у жовтні 2022 року. Зазначимо, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра", - наголошують у Бюро.

Там уточнюють, що дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 КК України.

У НАБУ не уточнюють ім'я фігуранта, проте повідомляють, що зазначеного екснардепа також обвинувачують в іншій справі, розслідуваній НАБУ та САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається в суді. Під зазначений опис підходить колишній народний депутат Максим Микитась.

Як повідомлялося, Микитась був затриманий 18 жовтня за підозрою у пропозиції хабаря у сумі EUR22 млн міському голові Дніпра. "18 жовтня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ затримано народного депутата України VIII скликання за підозрою у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - поінформували тоді САП.

Теги: #хабар #розслідування #микитась

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