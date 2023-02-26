Звільнення Криму стане історичною крапкою у намаганнях росіян ламати життя українцям, народам Європи та Азії - Зеленський

Звільненням Криму ми поставимо історичну крапку в спробах Росії ламати життя українцям, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні, 26 лютого, ми відзначаємо День спротиву окупації Криму та Севастополя. І саме сьогодні така розмова особливо важлива. Розмова про те, щоб інформаційно та всіма іншими шляхами постійно забезпечувати розуміння, що Україна нікого не покине, нікого не залишить ворогу. Всіх своїх і все своє ми повернемо з російської неволі", - сказав він у відеозверненні в неділю.

Він нагадав, що "у 14-му році російська агресія почалася саме із захоплення Криму".

"Логічно, що звільненням Криму ми поставимо історичну крапку в будь-яких намаганнях Росії ламати життя українцям та всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував. Міжнародне право переможе саме тут, на землях України: на Донбасі, у Приазов’ї, на Херсонщині й у Криму", - заявив Зеленський.