Події

11:27 24.01.2024

Завершено розслідування за підозрою колишнього нардепа Микитася в заволодінні коштами Міноборони

2 хв читати
Завершено розслідування за підозрою колишнього нардепа Микитася в заволодінні коштами Міноборони

Антикорупційні органи України вимушено завершили розслідування щодо колишнього народного депутата та ще п'ятьох осіб, підозрюваних у заволодінні 312 млн грн коштів Міністерства оборони України, оскільки суд відмовив у продовженні терміну розслідування, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"23 січня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VII скликання, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх і чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу, яких підозрюють у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони України", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі прокуратури в середу.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата, йдеться про Максима Микитася.

У САП зазначають, що це рішення було вимушеним – прокурор прийняв його після відмови суду продовжити строк досудового розслідування. "Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні використано лише три місяці строків слідства з 12 встановлених КПК України для розслідування проваджень вказаної категорії. Як наслідок, сторона обвинувачення не змогла провести всіх слідчих і процесуальних дій, які вважала за необхідне провести для доведення своєї позиції під час розгляду справи судом по суті", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 р. між Міністерством оборони України та підконтрольними народному депутату України компаніями укладено договори на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет і боєприпасів Збройних сил України. Сума договорів становила близько 3 млрд грн.

Водночас, як наголошується в повідомленні, для заволодіння частиною цих коштів народний депутат та його помічник, залучивши посадовців вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ, забезпечили ухвалення змін до постанови Кабінету міністрів. "Ці зміни допомогли обійти законодавчі обмеження, які допускали сплату авансу в сумі лише 30% від річного обсягу робіт терміном до трьох місяців, і дозволили перерахування авансів на будівництво в розмірі 80% від вартості робіт за контрактами на строк до 18 місяців", - інформують у прокуратурі.

Реалізація цих змін і підписання додаткових угод до контрактів призвела до того, що в листопаді-грудні 2018 року на рахунки підконтрольного депутату підприємства Міністерство оборони перерахувало понад 312 млн грн.

"Слідство встановило, що будівництво захищених складів фактично так і не було розпочато, а виділені кошти, одержані злочинним шляхом, були перераховані на рахунки інших підконтрольних компаній і таким чином легалізовані", - резюмується в повідомленні.

 

Теги: #розслідування #микитась

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 21.01.2024
СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

СБУ має розслідувати факт таємного відеозапису незалежних журналістів - Зеленський

13:14 18.01.2024
Роковини авіакатастрофи в Броварах: Триває ознайомлення сторін зі 163 томами справи - радник ДБР

Роковини авіакатастрофи в Броварах: Триває ознайомлення сторін зі 163 томами справи - радник ДБР

19:10 15.01.2024
Завершено розслідування щодо депутатів Київської міськради, які ухилялися від військової служби

Завершено розслідування щодо депутатів Київської міськради, які ухилялися від військової служби

14:14 12.01.2024
Завершено розслідування стосовно нардепів Лабазюка й Одарченка, які намагалися підкупити топпосадовців у сфері відновлення

Завершено розслідування стосовно нардепів Лабазюка й Одарченка, які намагалися підкупити топпосадовців у сфері відновлення

19:52 09.01.2024
НКРЕКП розпочала дослідження причин суттєвого коливання цін на спотовому ринку е/е на початку січня через дії його окремих учасників

НКРЕКП розпочала дослідження причин суттєвого коливання цін на спотовому ринку е/е на початку січня через дії його окремих учасників

19:08 18.12.2023
ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: Ворог намагається вивчити наші плани

ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: Ворог намагається вивчити наші плани

12:31 05.12.2023
Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора

11:03 03.12.2023
Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами двох військовослужбовців ЗСУ - Офіс генпрокурора

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами двох військовослужбовців ЗСУ - Офіс генпрокурора

10:25 27.11.2023
Розслідування катастрофи гелікоптера у Броварах завершено, до загибелі людей призвели порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту - ДБР

Розслідування катастрофи гелікоптера у Броварах завершено, до загибелі людей призвели порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту - ДБР

14:32 08.11.2023
ДБР: Основна версія загибелі помічника Залужного - нещасний випадок, але не виключають умисного вбивства на замовлення спецслужб РФ

ДБР: Основна версія загибелі помічника Залужного - нещасний випадок, але не виключають умисного вбивства на замовлення спецслужб РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

ОСТАННЄ

Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

Інформація про нібито виплату винагороди за обмін ламп розжарювання є "фейком" - "Укрпошта"

Міносвіти, Мінцифри та Фонд Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів

Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА