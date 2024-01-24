Завершено розслідування за підозрою колишнього нардепа Микитася в заволодінні коштами Міноборони

Антикорупційні органи України вимушено завершили розслідування щодо колишнього народного депутата та ще п'ятьох осіб, підозрюваних у заволодінні 312 млн грн коштів Міністерства оборони України, оскільки суд відмовив у продовженні терміну розслідування, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"23 січня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VII скликання, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх і чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу, яких підозрюють у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони України", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі прокуратури в середу.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата, йдеться про Максима Микитася.

У САП зазначають, що це рішення було вимушеним – прокурор прийняв його після відмови суду продовжити строк досудового розслідування. "Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні використано лише три місяці строків слідства з 12 встановлених КПК України для розслідування проваджень вказаної категорії. Як наслідок, сторона обвинувачення не змогла провести всіх слідчих і процесуальних дій, які вважала за необхідне провести для доведення своєї позиції під час розгляду справи судом по суті", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 р. між Міністерством оборони України та підконтрольними народному депутату України компаніями укладено договори на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет і боєприпасів Збройних сил України. Сума договорів становила близько 3 млрд грн.

Водночас, як наголошується в повідомленні, для заволодіння частиною цих коштів народний депутат та його помічник, залучивши посадовців вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ, забезпечили ухвалення змін до постанови Кабінету міністрів. "Ці зміни допомогли обійти законодавчі обмеження, які допускали сплату авансу в сумі лише 30% від річного обсягу робіт терміном до трьох місяців, і дозволили перерахування авансів на будівництво в розмірі 80% від вартості робіт за контрактами на строк до 18 місяців", - інформують у прокуратурі.

Реалізація цих змін і підписання додаткових угод до контрактів призвела до того, що в листопаді-грудні 2018 року на рахунки підконтрольного депутату підприємства Міністерство оборони перерахувало понад 312 млн грн.

"Слідство встановило, що будівництво захищених складів фактично так і не було розпочато, а виділені кошти, одержані злочинним шляхом, були перераховані на рахунки інших підконтрольних компаній і таким чином легалізовані", - резюмується в повідомленні.