Майже половини складових нового російського БпЛА виробництва компанії CUAV Technology – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" публікує складові нового БпЛА, який наразі використовується РФ як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження, а також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

Апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Гєрань-2"), але значно менший.

В ГУР повідомляють, що всі складові та блоки цього дрона - китайського походження.

"Майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА. В жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та рф з метою недопущення її використання у військових цілях. Втім, у 2023 році у рф презентували БпЛА вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress", - йдеться в повідомленні

Окрім продукції CUAV, в таких БпЛА використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power. Також БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign, призначеного для передачі даних на відстань до 40 км – як до наземної станції, так і до іншого БпЛА.

"Двигуни DLE раніше вже використовувались рф в БпЛА "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST – в БпЛА Shahed-136 ("Гєрань-2") та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб", - розповіли в ГУР.