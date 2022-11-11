Зеленський закликав здатися російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів, які досі перебувають на правому березі Дніпра в районі Херсона.

"Хочу окремо відзначити тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули у Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас за законом та міжнародними нормами", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

"І тим російським військовим, хто перевдягся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтеся. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон - це єдиний варіант для всіх окупантів", - наголосив президент.