Події

19:59 11.11.2022

Зеленський закликав здатися російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра

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Зеленський закликав здатися російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів, які досі перебувають на правому березі Дніпра в районі Херсона.

"Хочу окремо відзначити тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули у Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас за законом та міжнародними нормами", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

"І тим російським військовим, хто перевдягся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтеся. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон - це єдиний варіант для всіх окупантів", - наголосив президент.

 

 

Теги: #рф #солдати #зеленський

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