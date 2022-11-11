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19:55 11.11.2022

Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

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Кабмін вніс до Держреєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові

Кабінет Міністрів вніс до Державного реєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення у Чернігові.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України низку об'єктів культурної спадщини національного значення, що розташовані у Чернігові.

Зокрема, Будинок губернатора, П‘ятницька церква, Катерининська церква, Будинок архієпископа, Спасо-Преображенський собор, а також комплекс споруд Троїцько-Іллінського монастиря.

Відповідно, зазначені об'єкти виключені зі Списку пам'яток архітектури УРСР, які перебувають під охороною держави.

 

Теги: #україна #памятки #держреєстр

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